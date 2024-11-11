У понеділок, 11 листопада, Хоффенхайм оголосив про звільнення головного тренера Пеллегріно Матараццо. Гостьова нічия з Аугсбургом (0:0) у матчі 10-го туру Бундесліги стала для керівництва клубу останньою краплею.

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Контракт Матараццо з клубом продовжить діяти до кінця сезону – весь цей час тренер продовжуватиме отримувати зарплату. У клубній заяві йдеться про те, що звільнення тренера сталося через відсутність результатів команди та нестабільні виступи.

Тимчасовими наставниками команди на найближчих тренуваннях стануть помічники Матараццо, Франк Фрелінг і Бенджамін Хюбнер. Згідно з Kicker, спортивний директор Хоффенхайма Андреас Шикер хоче запросити на вакантну посаду свого хорошого друга Крістіана Ільцера, який тренує австрійський Штурм.

Нагадаємо, що в жовтні Хоффенхайм обіграв Динамо в ЛЄ з рахунком 2:0.

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