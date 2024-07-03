Суперник Динамо підтвердив участь у ганебному "братньому" турнірі на Росії
Партизан підтвердив на офіційному сайті, що братиме участь у Кубку Братства, який відбудеться у Москві.
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У турнірі, окрім Партизана, також зіграють московські ЦСКА та Динамо і ОФК Белград. Вже відомий і розклад матчів:
3 липня – Динамо Москва – Партизан.
4 липня – ЦСКА Москва – ОФК Белград.
6 липня – Динамо Москва – ОФК Белград.
7 липня – ЦСКА Москва – Партизан.
Нагадаємо, що Партизан стане першим суперником Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів. Перший поєдинок відбудеться вже 23 липня, а матч-відповідь – 30-го.
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