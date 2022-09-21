Угода з новачком розрахована на 2 роки. Шека перейшов у Ренн на правах вільного агента, інформує офіційний сайт клубу.

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У сезоні 2020/21 Шека став чемпіоном Франції у складі Лілля. За "догів" португалець відіграв 5 сезонів (з перервою на оренду в Діжон), а 1 липня в нього завершився контракт з клубом. Раніше 27-річний центрхав виступав за Брагу та португальську Ковілью. У складі Лілля залишив вагомий слід – 144 матчі, 9 голів, чемпіонство і Суперкубок Франції (саме він забив переможний гол у ворота ПСЖ).

Був у кар'єрі Шеки і один цікавий інцидент. Влітку 2021-го він побився з одноклубником під час товариського матчу проти Кортрейка. Тоді португалець отримав дискваліфікацію на один матч чемпіонату Франції.

Нагадаємо, саме з Ренном Динамо зіграє наступні матчі в Лізі Європи. Поєдинок у Франції відбудеться 6 жовтня, а гра в Кракові – 13-го. Після двох турів кияни не набрали жодного очка, у Ренна 4 бали.

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