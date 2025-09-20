Головний тренер Крістал Пелас Олівер Гласнер розповів про кадрову ситуацію в команді перед важливими матчами АПЛ та стартом у єврокубках.

У лазареті "орлів" перебувало чимало лідерів, однак більшість відновлюються навіть з випередженням графіка. Гласнер висловив захоплення роботою медштабу, передає ВВС.

Хавбек Адам Вортон (45 млн євро за оцінкою Transfermarkt) і нападник Едді Нкетія (18 млн євро) готові зіграти вже у сьогоднішньому дербі проти Вест Хема. Вінгер Ісмаїла Сарр (25 млн) розпочне повноцінні тренування завтра і має бути готовий до Ліверпуля (27 вересня). Резервний голкіпер Вальтер Бенітес (7,5 млн) вивихнув палець, але може встигнути повернутися до старту Ліги конференцій.

Нагадаємо, у першому турі єврокубка Крістал Пелас поїде в гості до Динамо. Матч у польському Любліні відбудеться 2 жовтня.

