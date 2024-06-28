Партизан на офіційному сайті повідомив про трансфер опорного півзахисника Кервіна Арріаги.

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Хавбек приєднався до сербської команди із американської Міннесоти та є уродженцем Гондурасу. Контракт розрахований на 3 роки, а Transfermarkt повідомляє, що Арріага обійшовся Партизану в 500 тисяч євро.

Відзначимо, що Кервін є вихованцем гондураського Платенсе, також пограв за місцевий Марафон до переходу в Міннесоту. У минулому сезоні Арріага провів 13 матчів у МЛС, в яких відзначився 3 голами.

Саме Партизан стане першим суперником Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів. Перший поєдинок відбудеться вже 23 липня, а матч-відповідь – 30-го.

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