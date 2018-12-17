Суперник Динамо Олімпіакос взимку хоче підписати екс-форварда Шахтаря Факундо Феррейру

Форвард Бенфіки Факундо Феррейра, який виступав за Шахтар, може перейти в Олімпіакос, який є суперником київського Динамо в Лізі Європи.

Олімпіакос зацікавився у підписання колишнього нападника донецького Шахтаря Факундо Феррейри, повідомляє sport24.gr.

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Аргентинець виступав у помаранчево-чорній футболці протягом 5 сезонів і покинув "гірників" у статусі вільного агента, перейшовши в Бенфіку, де він не є основним і може піти вже цієї зими.

Нагадаємо, Олімпіакос є суперником київського Динамо в 1/16 фіналу Ліги Європи. Матчі відбудуться 14 та 21 лютого.

Також у ЗМІ повідомляють про інтерес до Факундо з боку московського ЦСКА.

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