Суперник Динамо Олімпіакос підписав досвідченого захисника

Захисник Авраам Пападопулос офіційно став гравцем пірейського Олімпіакоса.

Олімпіакос на своєму офіційному сайті повідомив про перехід захисника Авраама Пападопулоса. Деталі контракту не повідомляються.

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Попереднім клубом 34-річного футболіста був австралійський Брісбен Роар. Також варто зазначити, що Авраам вже виступав за пірейську команду з 2008 по 2014 роки та провів у "червоно-білій" футболці 175 матчів в усіх турнірах, забивши 6 голів.

14 та 21 лютого Олімпіакос зіграє в 1/16 фіналу Ліги Європи проти київського Динамо.

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