Суперник Динамо Олімпіакос переграв Левадіакос, Шахов допоміг ПАОКу розгромити Астерас

Завершилися два поєдинки 15-го туру чемпіонату Греції, в яких виїзні перемоги здобули лідери першості – пірейський Олімпіакос і ПАОК із Салонік.

Греція, Суперліга, 15-й тур

Левадіакос – Олімпіакос – 0:2

Голи: Фортуніс, 7, Герреро, 50

Астерас – ПАОК – 0:3

Голи: Вієйрінья, 64, Маурісіу, 69, Тріандафілопулос, 90+2

Вилучення: Лео Матос, 79 (П, друга жовта картка)

Олімпіакос: експрес-представлення суперника Динамо в Лізі Європи – кривдник Мілана з "українським слідом"

Майбутній суперник київського Динамо в 1/16 фіналу Ліги Європи Олімпіакос забив Левадіакосу на старті кожного з таймів. На 7-й хвилині Константінос Фортуніс замкнув простріл Мігеля Герреро з правого флангу. А на 50-й хвилині забив вже сам Герреро – головою після навісу Бухалакіса з кута штрафного майданчика.

Натомість Астерас протримався цілу першу половину гри з ПАОКом, але "посипався" у другій. Упродовж п'яти хвилин Вієйрінья і Маурісіу зробили комфортною перевагу "Двоголових орлів Півночі". На другій доданій арбітром хвилині Тріандафілопулос забив у власні ворота й встановив остаточний результат поєдинку. Українець Євген Шахов відіграв усі 90 хвилин і "заробив" жовту картку.

Синхронні перемоги ПАОКа та Олімпіакоса не змінили ситуацію у турнірній таблиці. Команда з Салонік продовжує іти першою (41 очко), Олімпіакос – другий (33 пункти).

Відео голів Олімпіакоса: