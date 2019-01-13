Суперник Динамо Олімпіакос переграв Левадіакос, Шахов допоміг ПАОКу розгромити Астерас

Завершилися два поєдинки 15-го туру чемпіонату Греції, в яких виїзні перемоги здобули лідери першості – пірейський Олімпіакос і ПАОК із Салонік.
Греція, Суперліга, 15-й тур
Левадіакос – Олімпіакос – 0:2
Голи: Фортуніс, 7, Герреро, 50
Астерас – ПАОК – 0:3
Голи: Вієйрінья, 64, Маурісіу, 69, Тріандафілопулос, 90+2
Вилучення: Лео Матос, 79 (П, друга жовта картка)
Олімпіакос: експрес-представлення суперника Динамо в Лізі Європи – кривдник Мілана з "українським слідом"
Майбутній суперник київського Динамо в 1/16 фіналу Ліги Європи Олімпіакос забив Левадіакосу на старті кожного з таймів. На 7-й хвилині Константінос Фортуніс замкнув простріл Мігеля Герреро з правого флангу. А на 50-й хвилині забив вже сам Герреро – головою після навісу Бухалакіса з кута штрафного майданчика.
Натомість Астерас протримався цілу першу половину гри з ПАОКом, але "посипався" у другій. Упродовж п'яти хвилин Вієйрінья і Маурісіу зробили комфортною перевагу "Двоголових орлів Півночі". На другій доданій арбітром хвилині Тріандафілопулос забив у власні ворота й встановив остаточний результат поєдинку. Українець Євген Шахов відіграв усі 90 хвилин і "заробив" жовту картку.
Синхронні перемоги ПАОКа та Олімпіакоса не змінили ситуацію у турнірній таблиці. Команда з Салонік продовжує іти першою (41 очко), Олімпіакос – другий (33 пункти).
Відео голів Олімпіакоса: