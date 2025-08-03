Кіпрський Пафос не втрачає можливості підсилити склад перед поєдинками з українським грандом.

38-річний бразильський центрбек Давід Луїс офіційно став гравцем Пафоса, повідомляє прес-служба клубу. Досвідчений захисник уже прибув на Кіпр і навіть встиг зустрітися з уболівальниками, що підтверджує фото, опубліковане клубом.

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Перед переходом до Пафоса Луїс достроково розірвав контракт із Форталезою, за яку провів лише 17 матчів. Після травми він вибув зі складу, а останню гру провів 12 червня проти Сантоса.

Новий клуб бразильця вже пробився до третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, де зустрінеться з київським Динамо. Матчі відбудуться 5 та 12 серпня.

Для Луїса це повернення до європейського футболу після чотирирічної паузи. Раніше він захищав кольори Бенфіки, Челсі, ПСЖ та Арсенала, вигравши з цими клубами Лігу чемпіонів (2012) та двічі Лігу Європи (2013, 2019).

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