"Для нас зіграти такий матч – уже мрія, але ми не виходимо на поле переможеними. Спробуймо діяти як Давид проти Голіафа. Я родом із Гозо, і ми, мальтійці, дуже вперті, коли щось собі вбиваємо в голову.

Динамо офіційно дізналося другого суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів

Наш тренер Модіка змінив менталітет нашої команди. Саме це нам і було потрібне для цього ривка. Ми створили структуру, серйозність, амбіції: ми хочемо стабільно грати у Лізі чемпіонів, наш шлях лише починається", – поділився Боннічі в коментарі Corriere dello Sport.

Нагадаємо, Хамрун стане суперником Динамо у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Перша гра запланована уже на завтра, 22 липня, а матч-відповідь відбудеться за тиждень.

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