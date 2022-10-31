"Ми досягли нашої головної цілі. Це був вихід з групи. Головна річ, як на мене, – чемпіонат Туреччини. Ми хочемо пройти якомога далі у Лізі Європи.

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Я ще не вирішив, у якому складі гравців ми вийдемо на гру з Динамо. Я не думав грати з молодими футболістами, яким не настільки пощастило цього року. Наша велика мета – ліга. Зараз ми на першому місці, але нічого не гарантовано. Важливо не те, як ми починаємо, а те, як ми закінчуємо.

Ми знаємо, що не зможемо виграти Лігу Європи. Є команди, які сильніші за нас, але ми пройдемо так далеко, як зможемо. Після гри з київським Динамо у нас буде матч чемпіонату. Він дуже важливий. У Києві ми можемо зіграти з футболістами, які грають менше. Також це може бути результат, який потішить тренера київського Динамо", – наводить слова Жезуша Sozcu.

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