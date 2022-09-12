Чемпіонат Франції, 7 тур

Страсбур – Клермон – 0:0

Вилучення: Ле Маршан, 88 (С)

Анже – Монпельє – 2:1

Голи: Юну, 9, Буфаль, 69 (пен.) – Норден, 7

Аяччо – Ніцца – 0:1

Гол: Делор, 65

Лор'ян – Нант – 3:2

Голи: Уттара, 19, Катлін, 60, Коне, 74 – Ганаго, 13, Сімон, 85

Тулуза – Реймс – 1:0

Гол: Абухляль, 31

Вилучення: Фліпс, 61 (Р)

Ренн – Осер – 5:0

Голи: Сулемана, 3, Гуїрі, 60, Терр'є, 68, Те, 78, Аблін, 85

Монако – Ліон – 2:1

Голи: Бадіашиль, 55, Маріпан, 63 – Токо-Екамбі, 81

Страсбур та Клермон розписали безбарвну нічию, а Монпельє подарував Анже першу перемогу в сезоні. Ніцца продовжує чергувати перемоги з поразками. Цього разу був час мінімального тріумфу над Аяччо.

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Сенсаційний Лор'ян тримається поблизу групи лідерів. "Мерлузи" здобули третю перемогу поспіль, перестрілявши Нант у матчі з 5 голами. Тулуза ж перервала невдалу серію – перша перемога після 3 турів поразок.

Ренн набрав хорошу форму і лякає Динамо в групі ЛЄ. Черговою жертвою став Осер, якому відвантажли аж 5 голів. Небезпеки можна чекати від будь-кого – забивали 5 різних гравців "червоно-чорних". Щоправда, перший матч між Ренном і Динамо відбудеться за місяць (6 жовтня у Франції).

Центральний матч туру відбувався у Монако. Місцева команда погано почала кампанію, але в попередньому турі перемогла Ніццу. Ліон навпаки – хороший старт був зіпсований поразкою від Лор'яна. Нинішній матч підтвердив тенденцію. Роль бомбардирів приміряли центрбеки господарів – Бадіашиль і Маріпан. Ліон лише під завісу відквитав один м'яч зусиллями Токо-Екамбі. Тете відіграв весь матч, але орендований бразилець з Шахтаря не зміг відзначитися результативними діями.

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