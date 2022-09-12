Суперник Динамо лякає, третя поспіль перемога сенсації сезону, Монако здолав Ліон: Ліга 1
Неділя подарувала аж 7 матчів французької Ліги 1. Звіт читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Франції, 7 тур
Страсбур – Клермон – 0:0
Вилучення: Ле Маршан, 88 (С)
Анже – Монпельє – 2:1
Голи: Юну, 9, Буфаль, 69 (пен.) – Норден, 7
Аяччо – Ніцца – 0:1
Гол: Делор, 65
Лор'ян – Нант – 3:2
Голи: Уттара, 19, Катлін, 60, Коне, 74 – Ганаго, 13, Сімон, 85
Тулуза – Реймс – 1:0
Гол: Абухляль, 31
Вилучення: Фліпс, 61 (Р)
Ренн – Осер – 5:0
Голи: Сулемана, 3, Гуїрі, 60, Терр'є, 68, Те, 78, Аблін, 85
Монако – Ліон – 2:1
Голи: Бадіашиль, 55, Маріпан, 63 – Токо-Екамбі, 81
Страсбур та Клермон розписали безбарвну нічию, а Монпельє подарував Анже першу перемогу в сезоні. Ніцца продовжує чергувати перемоги з поразками. Цього разу був час мінімального тріумфу над Аяччо.
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Сенсаційний Лор'ян тримається поблизу групи лідерів. "Мерлузи" здобули третю перемогу поспіль, перестрілявши Нант у матчі з 5 голами. Тулуза ж перервала невдалу серію – перша перемога після 3 турів поразок.
Ренн набрав хорошу форму і лякає Динамо в групі ЛЄ. Черговою жертвою став Осер, якому відвантажли аж 5 голів. Небезпеки можна чекати від будь-кого – забивали 5 різних гравців "червоно-чорних". Щоправда, перший матч між Ренном і Динамо відбудеться за місяць (6 жовтня у Франції).
Центральний матч туру відбувався у Монако. Місцева команда погано почала кампанію, але в попередньому турі перемогла Ніццу. Ліон навпаки – хороший старт був зіпсований поразкою від Лор'яна. Нинішній матч підтвердив тенденцію. Роль бомбардирів приміряли центрбеки господарів – Бадіашиль і Маріпан. Ліон лише під завісу відквитав один м'яч зусиллями Токо-Екамбі. Тете відіграв весь матч, але орендований бразилець з Шахтаря не зміг відзначитися результативними діями.
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