Белградський Партизан готується до зустрічі з киянами в єврокубках через товариські ігри на території країни-окупанта.

Товариський турнір, Москва

Динамо (Москва) – Партизан (Белград) – 2:2 (по пенальті – 2:4)

Голи: Лепський, 76, Грулєв, 86 – Ніколіч, 88, Шекіч, 90+1

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Напередодні суперник київського Динамо у 2-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів – Партизан – провів свій перший поєдинок на турнірі в Москві під назвою "Братський кубок". Опонентом сербів стало місцеве Динамо.

До перерви команди не забивали, а в середині другого тайму росіяни вийшли вперед. За 4 хвилини до завершення матчу окупанти подвоїли свою перевагу і вважали гру зробленою. Іншої думки були белградці, які протягом трьох хвилин перевернули все з ніг на голову, зумівши спочатку скоротити, а згодом і зрівняти рахунок.

Додаткового часу у матчі передбачено не було, тож команди узялися до серії пенальті, де влучнішими були серби. Попереду у Партизана ще один матч на турнірі – проти московського ЦСКА.

Нагадаємо, перша єврокубкова дуель між Динамо і Партизаном відбудеться 23 липня у польському Любліні.

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