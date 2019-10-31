Суперник Динамо Копенгаген впевнено вийшов до 1/4 фіналу Кубка Данії

Чемпіон Данії Копенгаген, перед матчем з Динамо, розім’явся у кубковому матчі проти Нордшелланда. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Кубок Данії, 1/8 фіналу
Копенгаген – Нордшелланд – 4:1
Голи: Бендтнер, 24, Дарамі, 67, 76, Сотіріу, 68 – Расмуссен, 2
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Суперник київського Динамо по груповому етапу Ліги Європи Копенгаген, у матчі Кубка Данії впевнено розгромив Нордшелланд і тріумфально вийшов до 1/4 фіналу турніру. Пропустивши вже на другій хвилині, господарі не знітились і в середині тайму зусиллями екс-нападника Арсенала Бендтнера рахунок зрівняли. По перерві Копенгаген забив ще тричі, не залишивши гостям найменшої надії на позитивний результат.
Перед матчем з киянами данці проведуть ще один поєдинок у чемпіонаті – 3 листопада проти Сеннерйюска.
Нагадаємо, 7 листопада Копенгаген на власному полі прийматиме Динамо у рамках 4-го туру Ліги Європи у групі В. Попередня зустріч команд у Києві закінчилась бойовою нічиєю 1:1.
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