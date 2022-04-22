Юнацька ліга УЄФА, півфінали

Ювентус U-19 – Бенфіка U-19 – 2:2 (3:4 в серії пенальті)

Голи: Чібозо, 51, Турікк'я, 73 – Нету, 3, Семеду, 10

Вилучення: Соареш, 35 (Б)

Атлетіко U-19 – Зальцбург U-19 – 0:5

Голи: Шиміч, 15, 28 (пен.), Камері, 44, Шахін, 67, Діакіте, 89

Бенфіка видала потужний початок матчу проти Ювентуса. Вже до 10-ї хвилини Нету і Семеду створили комфортну перевагу для "орлів". Все зіпсував голкіпер Самюель Соареш, який у безглуздому стрибку ледь не зніс голову супернику і отримав справедливу червону. З лави довелося випускати 17-річного Андре Гомеша.

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Бенфіка витримала до перерви, але потім чисельна більшість далася взнаки. Чібозо і Турікк'я зрівняли рахунок розкішними ударами з-за меж карного майданчика. Команди дограли 90 хвилин, а потім почалася серія пенальті, яка стала зірковим часом Гомеша. Юний голкіпер витягнув два удари туринців, натомість представники Бенфіки дозволили собі схибити лише раз. Нагадаємо, "орли" були суперником Динамо на стадії групового етапу.

У другому півфіналі інтриги не вийшло зовсім. Зальцбургу вистачило одного тайму, щоб розірвати Атлетіко на шматки. По перерві Шахін і Діакіте додали ще по голу, підсумувавши побиття мадридців.

Бенфіка і Зальцбург знову зустрінуться у фіналі, повторивши пару сезону 2016/17. Тоді сильнішими виявилися австрійці (2:1), але юні "орли" матимуть шанс на реванш 25 квітня цього року.

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