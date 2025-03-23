У Леона той самий власник, що й у клубу Пачука, який також бере участь у Клубному чемпіонаті світу. З цієї причини ФІФА вирішила дискваліфікувати клуб із розіграшу клубного ЧС. Однак Леон стверджує, що ФІФА не може застосовувати правила заднім числом, і подав скаргу в міжнародний спортивний трибунал CAS.

Суперника Челсі офіційно дискваліфікували з клубного чемпіонату світу

Коли Леон виграв путівку на Клубний чемпіонат світу 2023 року, він не знав, що двом клубам з одним власником не дозволяється брати участь в одному турнірі. З цієї причини він вважає, що виняток є "несправедливим і таким, що суперечить принципам спортивної рівності".

Клубний чемпіонат світу пройде з суботи 14 червня по неділю 13 липня. За підсумками жеребкування Леон потрапив до групи D, де їхніми суперниками мали стати Челсі, Фламенго і Есперанс.