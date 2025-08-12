У другому турі Ла Ліги 2025/26 Леванте зіграє з Барселоною. У заявці новачків еліти перебувають лише три гравці.

У Ла Лізі діють суворі внутрішні правила фінансового фейр-плей. Ці правила вкрай ускладнюють роботу багатьох клубів, включаючи реєстрацію нових гравців. Проблеми Барселони – найбільш обговорювані, зі зрозумілих причин. Войцех Щенсни, Жоан Гарсія і Маркус Рашфорд все ще чекають потрапляння в заявку "блаугранас", але це ніщо у порівнянні зі ситуацією Леванте.

Барселона повернула тер Штегену капітанську пов'язку – воротар "прогнувся" під клуб

Станом на 11 серпня команда, яка нещодавно вийшла в Ла Лігу, зареєструвала... трьох гравців. Захисник Адріан де ла Фуента, півзахисник Серхіо Лосано і нападник Іван Ромеро заявлені на участь у турнірі. Все це відбувається за 5 днів до стартового матчу сезону проти Алавеса і за 12 днів до матчу з Барселоною.

Ситуація може змінитися буквально за кілька годин, але справи в Леванте йдуть явно не ідеально. Клубу насилу вдається виконати умови, встановлені Хав'єром Тебасом, які нечувані для інших провідних європейських ліг.

"Щодня чекав звістки про смерть рідних": надія Кройфа і сусід Гвардіоли, який втік від війни і любив забивати Реалу