Корінтіанс оригінально підійшов до представлення Майкона, який покинув Шахтар через війну в Україні.

Напередодні 24-річний бразилець підписав контракт з "тімау", який розрахований до кінця 2022-го. Саме звідти у 2018-му Майкон перебрався в Україну та провів за Шахтар 98 поєдинків (8 голів і 9 асистів). Його контракт з "гірниками" розрахований до кінця 2025 року, а в Бразилії він виступатиме на правах оренди.

З нагоди повернення свого вихованця Корінтіанс підготував спеціальну відеопрезентацію новачка. Майкона зобразили героєм популярної гри СуперМаріо.

Нагадаємо, раніше в Корінтіанс перейшов Жуніор Мораєс. Вже екс-форвард Шахтаря і збірної України поставив підпис на угоді до кінця 2023 року.

Росія напала на Україну: Динамо виїжджає за кордон, трансферні плани Шахтаря (LIVE)