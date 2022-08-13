Борусія Дортмунд оформила камбек у поєдинку другого туру Бундесліги проти Фрайбурга. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Починалась зустріч чудово для номінальних господарів. Вони атакували та навіть забили зусиллями Грегоріча. Але після екватору другого тайму дортмундці оформили камбек за 11 хвилин.

Борусія Д здобула вольову перемогу над Фрайбургом, забивши тричі за 11 останніх хвилин – ляп голкіпера дав старт камбеку

Все розпочалось з дальнього удару Байноу-Гіттенса, з яким ганебно не впорався Флеккен. Добили розгублений Фрайбург Мукоко та Вольф. Борусія очолила турнірну таблицю Бундесліги, але решта команд провели поки на один матч менше.