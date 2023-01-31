Група А22, яка є промоутером Європейської Суперліги, отримала позитивне для себе рішення Мадридського суду. У ньому вказано, що ФІФА та УЄФА не мають права накладати санкції на організаторів змагань. Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс у Twitter.

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Таке ж рішення було ухвалене ще у 2021 році, однак потім його скасували. Нова апеляція групи А22 задоволена.

Нагадаємо, 18 квітня 2021 року 12 клубів Європи оголосили про створення власного турніру під назвою Суперліга, проте під тиском спільноти і УЄФА проект фактично припинив своє існування вже за 2 доби. Усі засновники, окрім Барселони, Реала та Ювентуса, оголосили про відмову брати в ньому участь, однак періодично з'являється інформація про намір таки запустити змагання.

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