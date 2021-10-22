У початковому варіанті Суперліги передбачали наявність постійних учасників – з турніру неможливо було ні вилетіти, ні потрапити. Саме це стало основним аргументом критики проекту. В новому варіанті ініціатори врахують цей фактор, в Суперліга стане значно відкритішою.

Суперліга готує ще один удар – новий формат усуне головну проблему

Зараз ведеться робота щодо залучення популярних команд серед тих, які не можуть конкурувати з найбагатшими клубами Європи і не досягають успіху в ЛЧ, але при цьому переросли рівень своєї ліги. Насамперед мова про чемпіонати Шотландії, Туреччини та України. Можливо, також Португалії, Бельгії, Нідерландів і Росії, повідомляє The Athletic.

Крім того, не виключено, що замість однієї закритої ліги, як планувалося раніше, може бути створена ціла піраміда ліг. Ідея наступна – створити кілька дивізіонів по 20 команд: найвищий рівень, дві підгрупи другого рівня, а також третій рівень з чотирма підгрупами. В цілому в турнірі можуть зіграти аж 140 клубів. Зрозуміло, що в таких умовах буде працювати система підвищення і пониження в класі

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Серед головних прихильників ідеї Суперліги залишаються Реал, Барселона та Ювентус. Про заснування нового турніру було оголошено у квітні, але проект протримався лише дві доби через масові акції протесту та погрози санкціями від УЄФА. Союз у підсумку покарав засновників Суперліги, але в суді санкції були оскаржені.

Якою буде оновлена Ліга чемпіонів – збільшення кількості учасників, незвичний формат, ліквідація групового етапу