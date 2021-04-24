Клуби-засновники Суперліги все ж сподівалися знайти трьох однодумців.

Після відмов ПСЖ, Баварії і Борусії Д пропозиції отримали Ліон, Марсель та РБ Лейпциг, стверджує Daily Mail.

Перес готовий переглянути формат Суперліги – нова Ліга чемпіонів не влаштовує президента Реала

Організатори Суперліги хотіли довести кількість клубів щонайменше до 15-ти, тому були готові і на "скромніші" альтернативи. Спроба завершилась провалом. Президент Ліона Жан-Мішель Ола відразу забракував проект, назвавши його "несправедливим".

Як відомо, Суперліга проіснувала близько двох діб. Після шквалу критики більшість клубів покинули організацію. Ювентус визнав необхідність призупинити проект, Мілан заявив про поспішність рішення, а Барселона та Реал поки не робили категоричних заяв.

Барса та Реал з розкішним бонусом та обділені чотири гранди – як Суперліга фінансово мотивувала учасників