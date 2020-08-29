Баварія та Севілья мають серйозну перешкоду перед очною зустріччю в матчі за Суперкубок УЄФА 2020.

Угорщина з 1 вересня вирішила зачинити кордони через збільшення виявлених випадків коронавірусу, повідомляє Reuters.

Ракітіч близький до повернення в Севілью – хавбек Барселони зазнає серйозних фінансових втрат

Таким чином, переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи – Баварія та Севілья відповідно – не зможуть потрапити до Будапешту, в якому планувалось провести фінал. Цікаво, що спочатку матч мав відбутись у Порту, однак через проведення плей-офф Ліги чемпіонів у Португалії було вирішено перенести фінал до столиці Угорщини.

Нагадаємо, Баварія у фіналі Ліги чемпіонів мінімально здолала ПСЖ (1:0), а Севілья у надрезультативному поєдинку виявилась сильнішою за Інтер (3:2).

Баварія – найкраща команда світу, або Чому ПСЖ програв фінал Ліги чемпіонів