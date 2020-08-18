Суперкубок УЄФА-2020 може відбутись з глядачами

УЄФА розглядає різні варіанти проведення цьогорічного Суперкубку у зв'язку з пандемією.

Матч цьогорічного Суперкубку УЄФА може пройти при частково заповнених трибунах, пише Football Italia з посиланням на Sky Sports Italia.

Барселона – Баварія: Піке зумів одним словом описати ганебну гру каталонців

Через коронавірус будуть обмеження у кількості вболівальників – лише 30% місць на стадіоні можуть бути заповненими. Джерело повідомляє, що офіційна заява має з'явитись вже найближчими днями.

Нагадаємо, Суперкубок-2020 відбудеться на Пушкаш Арені в Будапешті 24 вересня. В ньому зустрінуться переможці Ліги Європи (Інтер або Севілья) та Ліги чемпіонів (Баварія, ПСЖ, Ліон або РБ Лейпциг).

Як Інтер допоміг збірній України: жорсткий анекдот про Пятова і слова Гвардіоли у реакції на нищівні 0:5 Шахтаря