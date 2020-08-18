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Суперкубок УЄФА-2020 може відбутись з глядачами

19:28 - Читать на русском
Суперкубок УЄФА-2020 може відбутись з глядачами
Володарі Суперкубка УЄФА-2019 / ФК Ліверпуль

УЄФА розглядає різні варіанти проведення цьогорічного Суперкубку у зв'язку з пандемією.

Матч цьогорічного Суперкубку УЄФА може пройти при частково заповнених трибунах, пише Football Italia з посиланням на Sky Sports Italia.

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Через коронавірус будуть обмеження у кількості вболівальників – лише 30% місць на стадіоні можуть бути заповненими. Джерело повідомляє, що офіційна заява має з'явитись вже найближчими днями.

Нагадаємо, Суперкубок-2020 відбудеться на Пушкаш Арені в Будапешті 24 вересня. В ньому зустрінуться переможці Ліги Європи (Інтер або Севілья) та Ліги чемпіонів (Баварія, ПСЖ, Ліон або РБ Лейпциг).

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