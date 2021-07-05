Дебютна зустріч Мірчі Луческу і Роберто Де Дзербі не відбудеться у заплановану дату.

Як відомо, поєдинок за Суперкубок України мав пройти 24 липня. Однак, київське Динамо звернулось до Української Прем'єр-ліги з проханням перенести матч на пізніший термін, оскільки велика кількість представників клубу перебувала у розташуванні збірної України, а тому вони не встигнуть як слід підготуватись до сезону.

УПЛ може перенести Суперкубок України через прохання Динамо

Як повідомляє Telegram-канал "Динамо Київ Inside", керівництво УПЛ пішло на зустріч "біло-синім" і перенесло гру на вересень.

За інформацією Meta Ratings, вже навіть відома нова дата матчу – 22 вересня.

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