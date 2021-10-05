Поєдинок за Суперкубок України між Шахтарем та Динамо можна було переглянути не лише в Україні. Матч транслювали за кордоном за системою pay-per-view (право придбання трансляції події, що відбувається у прямому ефірі).

Футболку Шахтаря запустили у космос після тріумфу в Суперкубку – це не робив жоден клуб світу

Зустріч можна було подивитися в Великобританії, США, Канаді та Польщі – вартість перегляду становила 5 доларів. За інформацією ТаТоТаке, трансляції в цих країнах придбали до тисячі людей.

Нагадаємо, гра завершилася розгромною перемогою Шахтаря з рахунком 3:0.

"Сам здогадався, чи підказують?": неоднозначний вчинок Де Дзербі щодо Луческу, або Що найбільше хвилює босів Динамо