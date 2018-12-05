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Суперкубок Італії: стали відомі час та дата матчу, що відбудеться у Саудівській Аравії

16:39 173 Читать на русском
Суперкубок Італії: стали відомі час та дата матчу, що відбудеться у Саудівській Аравії
Суперкубок Італії: стали відомі час та дата матчу, що відбудеться у Саудівській Аравії

Серія А оголосила дату та час матчу за Суперкубок Італії, який відбудеться у січні наступного року.

Нагадаємо, у матчі за Суперкубок Італії змагатимуться чемпіон Італії та володар кубка – Ювентус, а також фіналіст Кубка Італії – Мілан.

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Раніше було вирішено, що матч відбудеться у Саудівській Аравії, у місті Джидда. А нещодавно Серія А офіційно затвердила дату та час проведення матчу.

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Поєдинок за Суперкубок Італії між Ювентусом та Міланом відбудеться 16 січня, початок гри – о 19:30 за київським часом.

Теги
Мілан Мілан Італія Ювентус Ювентус Суперкубок Італії
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