Ер-Ріяд знову прийматиме Суперкубок Іспанії, інформує Diario Sport. Столиця Саудівської Аравії розділить цю честь із Джиддою, другим за величиною та впливовістю містом країни, завдяки угоді між Королівською федерацією футболу Іспанії та урядом Саудівської Аравії. Згідно з цією угодою, змагання чергуватимуться між цими містами до 2029 року.

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З 10 по 14 січня Суперкубок третій рік поспіль пройде на Міжнародному стадіоні імені короля Фахда. У ньому візьмуть участь Реал, Барселона, Атлетіко та Осасуна. У 2022 році турнір виграв Реал, у 2023 – Барселона.

Зазначається, що найближчим часом RFEF оголосить про місце проведення розіграшу Суперкубка офіційно.

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