Суперкубок Іспанії-2024: відомий розклад матчів – Барселона та Реал можуть зустрітись у фіналі
25 жовтня 16:02 - Читать на русском
Стало відомо, де і коли пройдуть матчі за Суперкубок Іспанії-2024.
Королівська федерація футболу Іспанії у своєму твіттері оприлюднила графік матчів за Суперкубок Іспанії-2024, який пройде в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).
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Перший півфінал відбудеться 10 січня – зустрінуться Реал та Атлетіко. Наступного дня Барселона побореться з Осасуною за другу путівку до фіналу, який запланований на 14 січня.
Нагадаємо, що в попередньому розіграші Суперкубка Іспанії переможцем стала Барселона, яка у фіналі здолала Реал (3:1).
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