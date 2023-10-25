Стало відомо, де і коли пройдуть матчі за Суперкубок Іспанії-2024.

Королівська федерація футболу Іспанії у своєму твіттері оприлюднила графік матчів за Суперкубок Іспанії-2024, який пройде в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

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Перший півфінал відбудеться 10 січня – зустрінуться Реал та Атлетіко. Наступного дня Барселона побореться з Осасуною за другу путівку до фіналу, який запланований на 14 січня.

Нагадаємо, що в попередньому розіграші Суперкубка Іспанії переможцем стала Барселона, яка у фіналі здолала Реал (3:1).

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