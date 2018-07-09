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Суперкубок Іспанії-2018 складатиметься з одного матчу – стали відомі дата і місце проведення

16:13 311 Читать на русском
Суперкубок Іспанії-2018 складатиметься з одного матчу – стали відомі дата і місце проведення
Барселона та Севілья розіграють Суперкубок Іспанії-2018 / фото із соцмереж

Президент Федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес оголосив, що Суперкубок Іспанії-2018 буде розіграний за підсумками одного поєдинку.

Барселона та Севілья визначать володаря Суперкубка Іспанії-2018 за підсумками однієї гри. Матч відбудеться 12 серпня у Марокко, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Іспанії.

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Швидше за все, поєдинок пройде в місті Танжер.

Обидва клуби отримають компенсацію по 950 тисяч євро, а також по 6 тисяч квитків для вболівальників. Решта перепусток будуть реалізовуватись через інтернет.

Нагадаємо, Севілья гратиме в матчі за Суперкубок Іспанії на правах фіналіста Кубка, оскільки Барселона в сезоні 2017/18 оформила "золотий дубль". Раніше володар Суперкубка визначався за підсумками двох поєдинків.

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