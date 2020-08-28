Традиційно новий сезон в Англії відкриває матч за Суперкубок (Community Shield). На Вемблі зіграють чемпіон АПЛ – Ліверпуль та володар Кубка Англії – Арсенал.

Прогноз на матч Арсенал – Ліверпуль: обидві команди заб’ють. Коефіцієнт 1.6

Обидві команди розіграють трофей, перебуваючи в стані перебудови. Юрген Клопп має плавно освіжити склад Червоних, а Мікель Артета виводитиме Канонірів на новий якісний рівень. Якої гри чекати у цьому матчі аналізує експерт Parimatch Олександр Шовковський.

Перемога в Кубку Англії (2:1 над Челсі у фіналі) врятувала Арсеналу провальний сезон в АПЛ (8-е місце). Загалом, завершення сезону команда Артети провела дуже оптимістично – 8 перемог в останніх 11 матчах в АПЛ і Кубку Англії.

Лондонці 15 разів вигравали Суперкубок Англії (більше перемог лише МЮ – 21). Востаннє Арсенал вигравав трофей в 2017 році (обіграли Челсі в серії пенальті 4:1). Відзначимо, що Каноніри виграли 3 останні матчі за Суперкубок Англії зі своєю участю.

Команда Клоппа впевнено виграла АПЛ, але провалила усі кубкові турніри. Насамперед, Ліверпуль не зміг захистити титул переможця ЛЧ, поступившись в 1/8 фіналу Атлетіко (0:1 і 2:3). В міжсезоння Червоні зіграли один контрольний матч, обігравши Штутгарт 3:0 (Фірміно, Кейта, Брюстер).

Ліверпуль теж 15 разів вигравав Суперкубок Англії. Востаннє команда здобула цей трофей в 2006 році (обіграли Челсі з Шевченком 2:1). Після цього Ліверпуль лише раз грав в матчі за Суперкубок Англії. В 2019 році Червоні поступилися Ман Сіті 1:1 в ігровий час та 4:5 по пенальті.

Арсенал – Ліверпуль. Прогноз

Останнім часом у Ліверпуля важкі матчі з Арсеналом. Артета знає, як грати проти Клоппа, тому спробує знову обіграти Червоних. Команди обміняються голами, а виграє той, хто збереже сили і мотивацію до останніх хвилин.