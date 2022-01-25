"Суперкубок – та він уже набрид. Кудись там його перенесли, знаходили дати через збірну. Та зробіть такий турнір, як в Іспанії. Візьміть 4 команди – Динамо, Шахтар, Зоря, наступного року буде Металіст або СК Дніпро-1. Чотири команди.

Суркіс: Грошей, які Динамо отримало у Лізі чемпіонів, не вистачає на утримання клубу

До Тернополя поїхали. Хто слово сказав? Шикарно все пройшло. Поїхали зіграти на стадіоні Колоса на гарному полі. Зіграли по дві команди півфінали, як зараз Іспанія провела. Глядачу цікаво, щось нове. Працюйте над цим, популяризуйте футбол. Я лише цього хочу.

Нікого не критикую. Хочу, щоб сьогодні розвивався український футбол, щоб ми не витрачали серце та душу в порожнечу", – розповів Суркіс у програмі Бомбардир.

Динамо має негайно відпустити 4 українців, Шахтар – 3: піти заради кар'єри і збірної