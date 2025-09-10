Ліга чемпіонів УЄФА повертається 16 вересня. Цей сезон стане 71-м за рахунком розіграшем Кубка європейських чемпіонів/Ліги чемпіонів УЄФА. На сьогоднішній день трофей завоювали 24 різні команди.

Суперкомп'ютер Opta 10 тисяч разів змоделював турнір сезону 2025/26 і підтвердив свої передтурнірні прогнози. Згідно з джерелом, Ліверпуль (20,4%) є фаворитом на перемогу в Лізі чемпіонів цього сезону.

Найбільш імовірною загрозою для команди Арне Слота є суперник по АПЛ Арсенал (16,0%), а чинний чемпіон ПСЖ є третім фаворитом на збереження титулу (12,1%).

Шанси Манчестер Сіті та Барселони оцінюються в 8,4%, а їх переслідувачами є чемпіони клубного чемпіонату світу Челсі (7,0%), Реал (5,8%) і Баварія (4,3%).

Примітно, що шанси Бенфіки Анатолія Трубіна і Георгія Судакова (1,7%) Opta оцінює вище, ніж шанси чинного чемпіона Італії Наполі (1,4%), чинного переможця Ліги Європи Тоттенхема (1,1%), а також Борусії Д (0,9%), Атлетіко (0,6%) і Ювентуса (0,6%).

