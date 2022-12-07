Суперкомп'ютер FiveThirtyEight зробив новий прогноз щодо майбутніх матчів чемпіонату світу з футболу в Катарі.

Бразилія та Португалія зустрінуться у фіналі? / Goal.com

Майже всі прогнози суперкомп'ютера FiveThirtyEight щодо виходу до плей-офф ЧС-2022 справдилися. Єдину помилку машина допустила при визначенні переможця пари Іспанія – Марокко. FiveThirtyEight ставив на іспанців і не очікував, що команда Луїса Енріке програє серію пенальті.

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Після групової стадії суперкомп'ютер зробив новий прогноз на чвертьфінальні матчі. Згідно з його алгоритмом, Англія пройде Францію, Португалія виявиться сильнішою за Марокко, Аргентина виб'є Нідерланди, а Бразилія впорається з Хорватією.

Система, як і раніше, вважає Бразилію фаворитом ЧС-2022. Згідно з її прогнозом, Португалія посяде друге місце, Англія – третє, а Аргентина стане четвертою.

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