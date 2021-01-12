Голкіпер Дженоа Федеріко Маркетті навіть не здогадувався, що очікує на його автомобіль у автомийці.

Маркетті вирішив, що його Ferrari 812 Superfast потрібна мийка. Футболіст спокійно віддав авто вартістю у 300 тисяч євро у сервіс, а сам вирушив на командне тренування.

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Однак мийник не втримався від того, щоб покататися за кермом авто, яке до сотні розганяється за якихось 2,9 секунди. Результатом поїздки стала ДТП. Горе-водій врізався у п'ять інших автомобілів, а завершив свою поїздку у відбійнику на одній із доріг Генуї.

Передня частина Ferrari 37-річного колишнього голкіпера збірної Італії геть зруйнована. Реакція Маркетті на інцидент наразі невідома.

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