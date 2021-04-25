"Він харизматичний, веде за собою, підтримує, він лідер на футбольному полі та за його межами, він допоможе порадою у професійному і побутовому плані. Це суперкапітан і суперлюдина.

Лунін: Перед кожною грою ми по 10 хвилин залишаємося на полі з Рамосом

Мені він допомагав з відпочинком, з вибором ресторану. Я хотів змінити колір машини – він порадив мені своїх людей. Будь-який момент, який тебе цікавить, – взагалі не питання. Я цікавився його автопарком, його житлом. Він все без проблем розповідав", – розповів Лунін в інтерв'ю YouTube-каналу BurBuzz.

Нагадаємо, Рамос перейшов у Реал в серпні 2005 року з Севільї за 27 млн євро. У поточному сезоні провів за "вершкових" 20 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 1 результативну передачу.

Реал розписав нічию з Бетісом, втративши шанс повернутись на вершину Ла Ліги