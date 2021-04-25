"Суперкапітан": Лунін пояснив, чому Рамос – справжня ікона для Реала
Голкіпер Реала Андрій Лунін розповів про взаємини з капітаном "вершкових" Серхіо Рамосом поза футбольним полем.
"Він харизматичний, веде за собою, підтримує, він лідер на футбольному полі та за його межами, він допоможе порадою у професійному і побутовому плані. Це суперкапітан і суперлюдина.
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Мені він допомагав з відпочинком, з вибором ресторану. Я хотів змінити колір машини – він порадив мені своїх людей. Будь-який момент, який тебе цікавить, – взагалі не питання. Я цікавився його автопарком, його житлом. Він все без проблем розповідав", – розповів Лунін в інтерв'ю YouTube-каналу BurBuzz.
Нагадаємо, Рамос перейшов у Реал в серпні 2005 року з Севільї за 27 млн євро. У поточному сезоні провів за "вершкових" 20 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 1 результативну передачу.
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