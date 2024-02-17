Суперкамбек Салаха і "травми на щастя" у відеоогляді матчу Брентфорд – Ліверпуль – 1:4
Брентфорд розгромно програв Ліверпулю в 25-му турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.
Ліверпуль відкрив рахунок завдяки нехитрій комбінації на 35-й хвилині. Ван Дейк запустив м'яч через півполя, Жота скинув Дарвіну, а той елегантно перекинув кіпера. Через травми "червоні" втратили трьох гравців до перерви – автора гола, асистента і Джонса.
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У другій половині Ліверпуль розніс жалюгідну оборону Брентфорда. Мак Аллістер подвоїв перевагу, а Салах (одягнув футболку клубу вперше за місяць) та Гакпо оформили по гол+пас. До слова, саме цей дует замінив травмованих. Без гола не пішов з поля і Айвен Тоуні, але Брентфорду довелося терпіти болючу поразку – 1:4.