Ліверпуль відкрив рахунок завдяки нехитрій комбінації на 35-й хвилині. Ван Дейк запустив м'яч через півполя, Жота скинув Дарвіну, а той елегантно перекинув кіпера. Через травми "червоні" втратили трьох гравців до перерви – автора гола, асистента і Джонса.

Ліверпуль ефектно розтрощив у Лондоні команду українця – перед фіналом проти Мудрика Клопп втратив кількох зірок

У другій половині Ліверпуль розніс жалюгідну оборону Брентфорда. Мак Аллістер подвоїв перевагу, а Салах (одягнув футболку клубу вперше за місяць) та Гакпо оформили по гол+пас. До слова, саме цей дует замінив травмованих. Без гола не пішов з поля і Айвен Тоуні, але Брентфорду довелося терпіти болючу поразку – 1:4.