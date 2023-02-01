Динамо оформило камбек у спарингу з Аустрією Лустенау. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Товариський матч 31.01.2023

Динамо – Аустрія – 2:2

Голи: Попов, 52, Вівчаренко, 60 – Фрідрікас, 28, 34

Кияни пропустили першими – Фрідрікас розрядив гармату й вгатив у ближню дев'ять. За кілька хвилин він оформив дубль, скориставшись подарунком захисту Динамо.

Динамо з камбеком вперше не програло у 2023 році – дебют юного бомбардира, 2 шедеври і привоз, травма одного з найкращих

Попов скоротив відставання, вдало зорієнтувавшись на добиванні, а масну крапку поставив Вівчаренко, результативно пробивши шведою з-за меж штрафного під поперечку. 2:2! Попереду у підопічних Луческу спаринги з Поліссям, Шкендією та Сілексом.