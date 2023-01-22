Брайтон вирвав нічию у Лестера у 21-му турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Після ефектного проходу лівим флангом і зміщення у центр Мітома розрядив свою гармату у дальню дев'ять – рахунок відкрито. "Лисиці" змогли забити у відповідь та навіть вийти вперед.

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Команду Де Дзербі мала чекати поразка, але 18-річний форвард Фергюсон на останніх хвилинах ударом головою подарував нічию. Брайтон з 31 пунктом залишився на 6 місці, Лестер набрав 18 балів і розташувався 14-м.