Супергол і красивий порятунок Де Дзербі у відеоогляді матчу Лестер – Брайтон – 2:2
09:45 - Читать на русском
Брайтон вирвав нічию у Лестера у 21-му турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.
завершено
38’ Марк Олбрайтон
63’ Харві Барнс
Каору Мітома 27’
Еван Фергюсон 88’
27’ Каору Мітома
38’ Марк Олбрайтон
63’ Харві Барнс
88’ Еван Фергюсон
Після ефектного проходу лівим флангом і зміщення у центр Мітома розрядив свою гармату у дальню дев'ять – рахунок відкрито. "Лисиці" змогли забити у відповідь та навіть вийти вперед.
АПЛ: Миколенко програв битву за 6 очок, Ньюкасл спіткнувся, невідомий дрон перервав матч
Команду Де Дзербі мала чекати поразка, але 18-річний форвард Фергюсон на останніх хвилинах ударом головою подарував нічию. Брайтон з 31 пунктом залишився на 6 місці, Лестер набрав 18 балів і розташувався 14-м.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter