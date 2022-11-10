Супергол Джеко та шедеври Дімарко у відеоогляді матчу Інтер – Болонья – 6:1
11:09 - Читать на русском
Інтер влаштував побоїще Болоньї у 14-му турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.
26’ Едін Джеко
36’ Федеріко Дімарко
42’ Лаутаро Мартінес
48’ Федеріко Дімарко
60’ Хакан Чалханоглу
76’ Робін Госенс
26’ Едін Джеко
36’ Федеріко Дімарко
42’ Лаутаро Мартінес
48’ Федеріко Дімарко
60’ Хакан Чалханоглу
76’ Робін Госенс
Рахунок вдалось відкрити Лікояннісу ефектним ударом з рикошетом. Джеко не забарився з відповіддю та зльоту з лінії карного майданчика вгатив під дальню стійку. Це стало початком розгрому.
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Розкішними ударами дубль вдалось оформити Дімарко. Мартінес головою замкнув подачу, Чалханоглу реалізував пенальті, а Госенс поставив крапку. Завдяки розгрому Інтер піднявся на 4 сходинку турнірної таблиці Серії А, набравши 27 залікових балів. Болонья залишилась 13-ю.
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