Суперфан Динамо Парамон перебуває у комі, – ЗМІ

Найвідоміший уболівальник київського Динамо Сергій Заборовський (Парамон) має серйозні проблеми зі здоров'ям і був госпіталізований.

"Парамон у комі, в реанімації 4-ї лікарні, все дуже погано. Їхав з роботи в маршрутці, втратив свідомість на Повітрофлотському проспекті, 92", – пише Footboom із посиланням на Facebook журналіста Олександра Гієнка.

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Раніше медіа писали, що в грудні 2019-го Заборовського госпіталізували до лікарні з діагнозом двостороння пневмонія. Тоді лікарі змогли його врятувати.

Парамон стояв біля витоків фанатського руху "біло-синіх" наприкінці 70-х. У 1996 році, коли до Динамо повернувся Валерій Лобановський, він став суперфаном киян, постійно перебував із командою під час домашніх і виїзних матчів.

Після інциденту в матчі Ліги Європи проти Браги в сезоні 2010/11, коли Сергій Заборовський намагався дати копняка лайнсмену, керівництво Динамо позбавило його привілеїв і Парамон відвідує поєдинки столичного гранда в статусі звичайного вболівальника.

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