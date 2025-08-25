Гравці Ов'єдо залишилися незадоволені суддівством – перший гол Кіліана Мбаппе в першому таймі був забитий після підкату Чуамені проти Дендонкера, який, можливо, тягнув на фол. Але арбітр порушення правил не зафіксував. Мбаппе отримав пас спиною до воріт, розвернувся і відправив м'яч у сітку.

Реал у важкому матчі розгромив Ов'єдо – Мбаппе оформив дубль, Вінісіус добив новачка з лавки запасних

Другий і третій голи "бланкос" були забиті вже в самому кінці зустрічі завдяки Вінісіусу Жуніору. На 82-й хвилині бразилець перехопив м'яч на чужій половині поля і вивів Мбаппе на ударну позицію, а вже в компенсований час забив самостійно.