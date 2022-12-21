У середу, 21 грудня ФІФА знову на рівному місці потрапила в скандал після того, як "затролила" Кріштіану Роналду в соціальній мережі.

Офіційний Твіттер-акаунт ФІФА видалив дві публікації, які опублікував цього вечора. Про це повідомляє Daily Mail. Вони стосувалися двох найуспішніших футболістів сучасності, Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду.

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В одному твіті із зображенням Ліонеля Мессі говорилося: "Суперечка про найкращого в історії вирішена. Головний приз тепер в колекції. Абсолютна спадщина". Інший твіт із зображенням Кріштіану Роналду говорив: "Палець вгору, якщо вам сподобався ЧС-2022".

Обидві публікації було видалено після великої критики з боку звичайних користувачів.

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