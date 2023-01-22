Наполі без особливих проблем переміг Салернітану в 19-му турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів.

Неаполітанці реалізували свою перевагу наприкінці першого тайму й на початку другого. Голи до свого активу записали Ді Лоренцо та Осімхен. Перемога дозволила Спаллетті стати рекордсменом Серії А.

Наполі переміг Салернітану й відірвався від другої позиції на 12 очок, тріумф Торіно у Флоренції

Також завдяки звитязі над Салернітаною, яка залишилась на 16 сходинці, Наполі закріпив лідерство у Серії А, набравши 50 очок після половини сезону. Раніше таке досягнення підкорювалось лише Ювентусу й Інтеру.