Супердосягнення з натяком на чемпіонство у відеоогляді матчу Салернітана – Наполі – 0:2
10:58 - Читать на русском
Наполі без особливих проблем переміг Салернітану в 19-му турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів.
завершено
Віктор Осімхен 48’
Джованні Ді Лоренцо 45+3’
48’ Віктор Осімхен
45+3’ Джованні Ді Лоренцо
Неаполітанці реалізували свою перевагу наприкінці першого тайму й на початку другого. Голи до свого активу записали Ді Лоренцо та Осімхен. Перемога дозволила Спаллетті стати рекордсменом Серії А.
Наполі переміг Салернітану й відірвався від другої позиції на 12 очок, тріумф Торіно у Флоренції
Також завдяки звитязі над Салернітаною, яка залишилась на 16 сходинці, Наполі закріпив лідерство у Серії А, набравши 50 очок після половини сезону. Раніше таке досягнення підкорювалось лише Ювентусу й Інтеру.
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