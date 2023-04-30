Манчестер Сіті зумів обіграти Фулхем у 34 турі АПЛ та вийти на першу сходинку турнірної таблиці. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів матчу.

Дуель розпочалась з реалізованого Холандом пенальті. Це 34 гол Ерлінга в сезоні, що є повторенням історичного бомбардирського рекорду АПЛ, який належав Алану Ширеру та Енді Коулу.

Ман Сіті відібрав у Зінченка лідерство – шедевр чемпіона світу, історичний рекорд Холанда, подвиги екс-кіпера Арсенала

Карлос Вінісіус швидко відповів результативним пострілом, але ще до перерви Хуліан Альварес вдруге вивів "містян" вперед розкішною гарматою. Більше колективи не забивали. Цього Ман Сіті було достатньо, щоб вперше за тривалий час посунути Арсенал з вершини АПЛ.