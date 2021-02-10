У рамках 5-го раунду Кубка Англії Манчестер Сіті на виїзді впевнено переграв Суонсі. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

Господарі протрималися проти лідера АПЛ перші 30 хвилин. Саме тоді Кайл Вокер небезпечно прострілив у район воротарського, а м'яч несподівано опинився у дальньому нижньому куті "лебедів".

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Відразу після перерви Сіті шокував Суонсі двома голами впродовж трьох хвилин. Спочатку Рахім Стерлінг майстерно реалізував вихід на ворота Вудмена. Згодом Габріел Жезус отримав пас головою від Бернарду Сілви, ефектно розвернувся і класно пробив повз кіпера. Суонсі зумів уникнути розгрому зусиллями Моргана Віттакера – на 77-й хвилині юніор у два дотики розібрався із обороною і змусив капітулювати Стеффена.

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