Суонсі – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Кубка Англії

Суонсі приймає Манчестер Сіті в рамках чвертьфінального матчу Кубка Англії 2018/2019. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 1/4 фіналу Кубка Англії 2018/2019 Суонсі – Манчестер Сіті розпочнеться о 19:20 за київським часом. Олександр Зінченко розпочне зустріч з лави запасних. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
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Стартові склади:
Суонсі: Нордфельдт – Робертс, ван дер Хорн, Картер-Вікерс, Граймз – Байєрс, Фултон – Селіна, Раутледж, Дайєр – Джеймс.
Запасні: Малдер, Маккей, Данда, Харріс, Асоро, Джон, Бейкер-Річардсон.
Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Отаменді, Ляпорт, Делф – Б.Сілва, Гюндоган, Д.Сілва – Марез, Жезус, Сане.
Запасні: Муріч, Даніло, Стерлінг, Агуеро, Зінченко, Фоден, Гарсія.
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