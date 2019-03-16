toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЗОРЯ - ШАХТАР УПЛ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Суонсі – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Кубка Англії

19:15 320 Читать на русском
Суонсі – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Кубка Англії
Суонсі – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Кубка Англії

Суонсі приймає Манчестер Сіті в рамках чвертьфінального матчу Кубка Англії 2018/2019. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч 1/4 фіналу Кубка Англії 2018/2019 Суонсі – Манчестер Сіті розпочнеться о 19:20 за київським часом. Олександр Зінченко розпочне зустріч з лави запасних. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

Зінченко може продовжити контракт із Манчестер Сіті – клуб зацікавлений у подальшій співпраці

Стартові склади:

Суонсі: Нордфельдт – Робертс, ван дер Хорн, Картер-Вікерс, Граймз – Байєрс, Фултон – Селіна, Раутледж, Дайєр – Джеймс.

Запасні: Малдер, Маккей, Данда, Харріс, Асоро, Джон, Бейкер-Річардсон.

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Отаменді, Ляпорт, Делф – Б.Сілва, Гюндоган, Д.Сілва – Марез, Жезус, Сане.

Запасні: Муріч, Даніло, Стерлінг, Агуеро, Зінченко, Фоден, Гарсія.

Гравець Суонсі виконав, можливо, найгірший пенальті в історії футболу – це потрібно бачити

Теги
Англія Кубок Англії Кубок Англії 2018/19 Манчестер Сіті Манчестер Сіті Суонсі Суонсі Суонсі - Манчестер Сіті Олександр Зінченко Олександр Зінченко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
12
хв
Леганес
21:45
Жирона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук