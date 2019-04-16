Сунесс сумнівається, що Ігуаїн допоможе Челсі повернути титул

Колишній гравець і тренер Ліверпуля Грем Сунесс не вірить у чемпіонські перспективи Челсі з нападником рівня Гонсало Ігуаїна.

На думку шотландця, Ігуаїн сильно здав за останні кілька років, тому Челсі і зіткнувся з великими проблемами на позиції центрфорварда у цьому сезоні. Сунесс визнає аргентинця зіркою світового рівня, але в 31 рік той вже не може гарантувати стабільної результативності.

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"Я говорив весь рік, що Челсі далекий від чемпіонства. Уявіть собі Дідьє Дрогба сьогодні в цій команді або навіть Дієго Косту... Це зовсім інший Челсі.

Я був фанатом Ігуаїна впродовж усієї його кар'єри. Йому зараз 31 рік і він грав проти двох центральних захисників Ліверпуля. Проте, я все ще думаю, що є багато речей, через які варто захоплюватися грою Челсі", – розповів Сунесс у коментарі Sky Sports.

Слід зазначити, що форвард поки не є повноцінним гравцем лондонського клубу, адже його контракт належить Ювентусу, і Челсі може відмовитись від викупу досвідченого аргентинця. Втім, сам Ігуаїн налаштований оптимістично щодо свого майбутнього.

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