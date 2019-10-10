Сумую за часами, коли виступав в Україні, – півзахисник збірної Литви Міколюнас

Півзахисник збірної Литви Саулюс Міколюнас поділився очікуваннями про майбутній матч кваліфікації Євро-2020 проти України.

"На нас очікує важлива зустріч. Постараємося дати відсіч збірній України. Грав тут чотири з половиною роки. Тоді рівень футболу був дуже високим. У мене ностальгія за тим часом. У мене залишилося багато друзів в Україні.

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Складно когось виділити в збірній України. Команда дуже збалансована в усіх лініях. Литовцям буде дуже важко", – цитує Міколюнаса Tribuna.

Нагадаємо, 11 жовтня у Харкові національна команда прийматиме збірну Литви в рамках відбору на Євро-2020. Стартовий свисток пролунає о 21:45. Вже за три дні, 14 жовтня, у Києві, підопічні Андрія Шевченка зустрінуться з португальцями.

Варто зазначити, що Міколюнас виступав в УПЛ за київський Арсенал та Севастополь в період з 2009 по 2014 роки.

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