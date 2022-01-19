"Трохи втома присутня, оскільки була зміна полів, перехід з м'якого синтетичного газону на натуральний, замерзлий – навантаження на ноги відчувалося, вони втомлювалися. Додатково займається кожен гравець нашої команди. У когось м'язи швидше ростуть, у когось повільніше. У мене, напевно, цей процес відбувається із запізненням. Важливо зміцнювати м'язи для профілактики, ті, хто слідкує за собою, це роблять.

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Як прийняли молодих гравців? Звичайно, підтримуємо, адже кожен свого часу був на їхньому місці. Розуміємо, як їм важко влитися в колектив, адже навантаження набагато більші, ніж були в U-19. У першій команді зовсім інший рівень. Тому допомагаємо та підказуємо їм. Все залежить від них самих: якщо працюватимуть, все вийде.

Не вистачає хлопців, які не поїхали на збори? Сумуємо за Миколенком, але вся команда дуже за нього рада, що тепер він виступатиме в АПЛ. Він заслужив на цей шанс. Чекаємо, коли одужають Караваєв, Забарний, Шкурін, повернеться зі збірної Рамірес, та почнуть тренуватися з нами", – поділився Шапаренко у коментарі офіційному сайту Динамо.

Додамо, що кияни прибули до Іспанії на зимові збори 17 січня, де пробудуть десять днів та проведуть 4 спаринги. Миколенко ж цієї зими перебрався в Евертон та вже встиг дебютувати в АПЛ та Кубку Англії.

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